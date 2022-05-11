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Факты / Украина

Активистов пытают, выезды с оккупированных территорий заблокированы: ситуация на Юге Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Активистов пытают, выезды с оккупированных территорий заблокированы: ситуация на Юге Украины

Ситуация в зоне ответственности Оперативного командования Юг остается стабильно напряженной. Враг не ведет активные наступательные действия на линии столкновения, аккумулирует силы и пытается восстановить пораженную технику.

В то же время на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины параллельно с навязыванием идеологии “русского мира” продолжается тотальное мародерство оккупационных властей. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты похищают, вывозят в Россию.

Также российские захватчики пытают активистов с проукраинской позицией, а за отказ сотрудничать — расстреливают. Выезды из населенных пунктов, находящихся под оккупантами, заблокированы.

Не имея поддержки населения, российские захватчики давят угрозами и ложью о якобы установленной власти над всем Югом Украины.

В приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая. Корабельная группировка России продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами с моря. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией.

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На днях первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что российские захватчики уже украли несколько сотен тысяч тонн украинского зерна.

По его словам, зафиксированы факты, что зерновые вывезли из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Источник: Оперативное командование Юг

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Фото: Depositphotos

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