Ситуація зоні відповідальності Оперативного командування Південь залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку.

Водночас на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології “русского міра” продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії.

Також російські загарбники катують активістів з проукраїнською позицією, а за відмову співпрацювати – розстрілюють. Виїзди з населених пунктів, що перебувають під окупантами, заблоковано.

Не маючи підтримки населення, російські загарбники тиснуть погрозами і брехнею про начебто встановлену вже владу над всім півднем України.

У прикордонних з Придністров’ям районах обстановка стабільна і контрольована. Корабельне угруповання Росії продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією.

Зараз дивляться

Днями перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що російські загарбники вже вкрали декілька сотень тисяч тонн українського зерна.

За його словами, є зафіксовані факти, що зернові вивезли з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Джерело: Оперативне командування Південь