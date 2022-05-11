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Факти / Світ

Катування, погрози, дефіцит води та їжі: що відбувається з тими, хто не пройшов фільтрацію в Маріуполі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, де утримують тих, хто не пройшов фільтрацію у місті, а також повідомив, що з ними відбувається.

Про це у середу, 11 травня, він повідомив на своєму каналі у Telegram.

– Усіх, хто не пройшов фільтрацію та хто визнаний “неблагонадійним” у фільтраційних таборах під Маріуполем, доставляють до приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року) або у відому в’язницю Ізоляція у Донецьку, – повідомив Андрющенко.

Він уточнив, що колонія в Оленівці використовується для тих, хто не проходить чинну службу в лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органів.

– Тут утримуються рідні військових, колишні правоохоронці, активісти, журналісти та люди, які просто викликали підозру (зокрема просто з патріотичними татуюваннями). Мінімальний термін ув’язнення – 36 діб. До речі, саме 36 діб відведено окупантами на фільтрацію, тому це офіційно є не ув’язнення, а фільтрація, – пояснив радник мера.

Він також розповів подробиці щодо умов утримання таких людей. Зокрема, за його даними, приміщення в’язниці переповнені.

– За планового ліміту колонії у 850 осіб, за словами свідків, на сьогодні там утримується не менше 3 тис. осіб. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району. Приміщення наповнені людьми так, що немає можливості лягти. Вимушені стояти і сидіти навпочіпки, – розповів він.

Андрющенко повідомив, що українцям, які не пройшли так звану фільтрацію, видають одну баклажку води на десять осіб, годують не щодня.

У туалет випускають раз на день, а на прогулянки на повітря людей не виводять взагалі.

Зараз дивляться

– Все це супроводжується довготривалими допитами, тортурами, погрозами смертною карою та примусом до співпраці. Кому пощастило, через 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Які точно – свідки вказати не можуть, але припускають, що “про співпрацю”. Мають місце масові випадки зникнення людей після допитів, – стверджує радник мера.

За даними свідків, деяких людей можуть переводити до іншої, більш жорсткої в’язниці – можливо, до донецької Ізоляції.

– Можна стверджувати, що це справжній концентраційний табір XXI століття, створений Росією у центрі Європи… Загальна площа колонії – 14,3 кв. м, зокрема житлова зона – 7 тис. м кв., – зазначив він.

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Фото: Depositphotos

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