Празднуют на костях: оккупанты свозят тела мариупольцев в братскую могилу

Сегодня сотни убитых российскими оккупантами мариупольцев продолжают свозить в братскую могилу возле поселка Виноградное.

Он расположен в Левобережном районе Мариуполя.

— Оккупанты празднуют День победы на костях мариупольцев. Сотни убитых российской армией горожан продолжают свозить в братскую могилу возле поселка Виноградное. Сектор захоронения существенно увеличился, — сообщают в Мариупольском городском совете.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе обнаружили еще одно место массового захоронения. Оно расположено возле кладбища Виноградное в Левобережном районе.

Также городской голова Мариуполя Вадим Бойко сообщал, что в братской могиле в селе Мангуш, расположенном неподалеку от Мариуполя, может находиться от 3 до 9 тыс. погибших.

Российские оккупанты заблокировали Мариуполь еще в начале марта. За это время они почти сравняли его с землей, уничтожив около 95-98% всех зданий.

За время блокады города от рук российских оккупантов погибли более 20 тыс. жителей. Это вдвое больше, чем за два года оккупации во время Второй мировой войны. Еще более 40 тыс. человек принудительно вывезли в Россию или так называемую ДНР.

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Источник: Мариупольский городской совет