РФ использовала 10-12 гиперзвуковых ракет против Украины – Минобороны США

Россия в войне против Украины применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Хотя он отметил, что у США нет “идеального подсчета”, но количество гиперзвукового оружия, которое использовала Россия, “вероятно, составляет от 10 до 12”.

Также в Минобороны США не уточнили даты и места запусков, но отметили, что первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Кинжал было против здания на Западе Украины.

Однако высокопоставленный представитель не смог подтвердить заявление Украины о том, что Россия запустила ракеты Кинжал по Одессе в минувшие выходные. Хотя представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал, что Россия выпустила три ракеты Кинжал по объекту туристической инфраструктуры.

Ракетный комплекс Кинжал (или 9-а-7660 Кинжал, а в других источниках Х-47м2 Кинжал) – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

По некоторым данным, Кинжал является авиационным вариантом ракетного комплекса Искандер.