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Факти / Україна

РФ використала 10-12 гіперзвукових ракет проти України – Міноборони США

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ використала 10-12 гіперзвукових ракет проти України – Міноборони США

Росія у війні проти України застосувала від 10 до 12 одиниць гіперзвукової зброї. Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Хоча він зауважив, що у США немає “ідеального підрахунку”, але кількість гіперзвукової зброї, яку використала Росія, “ймовірно, становить від 10 до 12”.

Також у Міноборони США не уточнили дати та місця запусків, але зазначили, що перше відоме бойове застосування російської гіперзвукової ракети повітряного базування Кинджал було проти будівлі на Заході України.

Однак високопоставлений представник не зміг підтвердити заяву України про те, що Росія запустила ракети Кинджал по Одесі у минулі вихідні. Хоча речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що Росія випустила три ракети Кинджал по об’єкту туристичної інфраструктури.

Ракетний комплекс Кинджал (або 9-а-7660 Кинджал, а в інших джерелах Х-47м2 Кинджал) – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, ракети якого здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

За деякими даними, Кинджал є авіаційним варіантом ракетного комплексу Іскандер.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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