РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, жертв и разрушений нет – глава ОВА

Днем 11 мая российские войска нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

– В настоящее время существует повышенная угроза ракетных ударов. Враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование. Но подразделения противовоздушной обороны всегда готовы оградить Одесчину от вражеских атак. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги, – сказал он.

Два дня назад, 9 мая, в результате ракетных обстрелов Одессы один человек погиб, еще пять госпитализированы в больницу с ранениями.

В тот вечер российские военные, применив авиацию, выпустили по городу семь ракет.