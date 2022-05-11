РФ завдала ракетного удару по Одеській області, жертв і руйнувань немає – голова ОВА

Вдень 11 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. На щастя, жертв, постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомив у відеозверненні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

– Наразі існує підвищена загроза ракетних ударів. Ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб унеможливити її подальше використання. Але підрозділи протиповітряної оборони завжди готові захистити Одещину від ворожих атак. Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, – наголлсив він.

Два дні тому, 9 травня, внаслідок ракетного обстрілу Одеси одна людина загинула, ще п’ятьох госпіталізовано до лікарні з пораненнями.

Того вечора російські військові, застосувавши авіацію, випустили по місту сім ракет.