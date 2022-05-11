Успішна атака України “відкрила” гарнізон РФ на Зміїному – британська розвідка

Російські судна постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря.

Таким є висновок розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними оборонного відомства, ситуація суттєво змінилась, коли після втрати крейсера Москва російський флот відступив до Криму.

Після успішної атаки України за допомогою безпілотників Bayraktar по протиповітряній обороні РФ остання вже неодноразово намагається підсилити свій відкритий гарнізон на острові Зміїний.

– Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові за допомогою крилатих ракет стратегічної протиповітряної оборони та берегової оборони, то зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря, – припускають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва – зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун місяць тому, 13 квітня.

За два тижні українські військові поцілили в пункт управління та знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10 РФ на острові Зміїний.

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А впродовж 7 травня біля острова ЗСУ знищили три катери РФ та суттєво ушкодили ще один.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence