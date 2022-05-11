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Факты / Украина

Уничтожили им российский вертолет под Изюмом: детальная характеристика ПЗРК Перун

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
пзрк перун

На Харьковщине зенитчики 95 отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК Перун сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Факты ICTV подготовили подробную характеристику ПЗРК Перун (Piorun).

Перун (Piorun) — переносной зенитный ракетный комплекс, который является новейшей разработкой польской фирмы MESKO. Ракета имеет крайне современную головку самонаведения, которая эффективно отсеивает тепловые ловушки.

Piorun взяли на вооружение только в 2019 году. Оружие является модернизацией более старого польского ракетного комплекса Grom — это была фактически частично локализованная версия советского ПЗРК Игла.

Комплекс способен уничтожать малые воздушные цели, например, беспилотники. Также он эффективен против низко летящих самолетов и вертолетов.

Уничтожать беспилотники ПЗРК может за счет повышенной устойчивости к помехам. Он получил бесконтактный взрыватель и устройство для ведения огня ночью. Для его обслуживания достаточно одного солдата.

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Перун состоит из одноступенчатой ракеты в одноразовой трубчатой пусковой установке, пускового механизма и наземного силового блока. Ракета оснащена твердотопливным двигателем и оснащена инфракрасной системой самонаведения.

Тактико-технические характеристики:

  • калибр – 72-мм;
  • скорость полета ракеты — 660 м/с;
  • максимальная скорость цели — 400 м/с при стрельбе навстречу и 320 м/с при стрельбе по идущему объекту;
  • масса ракеты — 10,5 кг;
  • масса всего комплекса — 16,5 кг.

Кроме того, ПЗРК Перун имеет большую дальность действия — 6 500 м. Высота, на которой находится цель — от 10 до 4 тыс. м.

Источник: Defence express 

Фото: Defence express 

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