На Харьковщине зенитчики 95 отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК Перун сбили российский вертолет Ка-52.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Факты ICTV подготовили подробную характеристику ПЗРК Перун (Piorun).
Перун (Piorun) — переносной зенитный ракетный комплекс, который является новейшей разработкой польской фирмы MESKO. Ракета имеет крайне современную головку самонаведения, которая эффективно отсеивает тепловые ловушки.
Piorun взяли на вооружение только в 2019 году. Оружие является модернизацией более старого польского ракетного комплекса Grom — это была фактически частично локализованная версия советского ПЗРК Игла.
Комплекс способен уничтожать малые воздушные цели, например, беспилотники. Также он эффективен против низко летящих самолетов и вертолетов.
Уничтожать беспилотники ПЗРК может за счет повышенной устойчивости к помехам. Он получил бесконтактный взрыватель и устройство для ведения огня ночью. Для его обслуживания достаточно одного солдата.
Перун состоит из одноступенчатой ракеты в одноразовой трубчатой пусковой установке, пускового механизма и наземного силового блока. Ракета оснащена твердотопливным двигателем и оснащена инфракрасной системой самонаведения.
Тактико-технические характеристики:
- калибр – 72-мм;
- скорость полета ракеты — 660 м/с;
- максимальная скорость цели — 400 м/с при стрельбе навстречу и 320 м/с при стрельбе по идущему объекту;
- масса ракеты — 10,5 кг;
- масса всего комплекса — 16,5 кг.
Кроме того, ПЗРК Перун имеет большую дальность действия — 6 500 м. Высота, на которой находится цель — от 10 до 4 тыс. м.
Источник: Defence express
Фото: Defence express