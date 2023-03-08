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Факти / Україна

Знищили ним штурмовик Су-25 біля Бахмута: детальна характеритика ПЗРК Перун

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
пзрк перун

6 березня у районі Бахмута Донецької області нацгвардійці збили російський штурмовик Су-25 із ПЗРК Перун.

Детальні характеристики ПЗРК Перун (Piorun) Факти ICTV зібрали в матеріалі. 

Що відомо про ПЗРК Перун (Piorun)

Перун (Piorun)переносний зенітний ракетний комплекс, який є найновішою розробкою польської фірми MESKO. Ракета має вкрай сучасну головку самонаведення, яка ефективно відсіює теплові пастки.

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Piorun взяли на озброєння лише у 2019 році. Зброя є модернізацією старішого польського ракетного комплексу Grom – це була фактично частково локалізована версія радянського ПЗРК Ігла.

Комплекс здатний знищувати малі повітряні цілі, наприклад, безпілотники. Також він ефективний проти літаків, що низько летять, і гелікоптерів.

Знищувати безпілотники ПЗРК може за рахунок підвищеної стійкості до перешкод. Він отримав безконтактний підривник і пристрій для ведення вогню вночі. Для його обслуговування достатньо одного солдата.

Перун складається з одноступінчастої ракети в одноразовій трубчастій пусковій установці, пускового механізму та наземного силового блоку. Ракета оснащена твердопаливним двигуном і оснащена інфрачервоною системою самонаведення.

Тактико-технічні характеристики ПЗРК Перун (Piorun):

  • калібр – 72-мм;
  • швидкість польоту ракети — 660 м/с;
  • максимальна швидкість цілі — 400 м/с при стрільбі назустріч і 320 м/с при стрільбі по об’єкту, що йде;
  • маса ракети — 10,5 кг;
  • маса всього комплексу — 16,5 кг.

Крім того, ПЗРК Перун має велику дальність дії — 6 500 м. Висота, на якій перебуває ціль – від 10 до 4 тис. м.

Джерело: Defence express

Фото: Defence express

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