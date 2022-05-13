Катування у Херсоні та шантаж на Донеччині: як залякують українців на окупованих територіях

Українська розвідка зібрала нові дані щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Аби підкорити мирних українців, рашисти продовжують шантаж та залякування.

Так, неодноразові спроби підкупу мирних мешканців було зафіксовано у селі Безіменне Донецької області.

– Під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду “свідчити” проти українських захисників у Маріуполі, – повідомляє ГУР.

Аби залякати мешканців Бердянська Запорізької області, рашисти систематично вмикають у місті звукові сигнали тривоги.

У такий спосіб вони намагаються переконати українців, що “от-от” ЗСУ застосують проти них хімічну зброю.

Ситуація в Херсоні

За даними української розвідки, в місто прибули вербувальники, серед яких – співробітники ФСБ РФ, ПВК Ліга (колишня назва – Вагнер), а також “офіцери” з так званої ДНР.

Їхнім завданням є пошук та вербування людей, які “мріють” про роботу в “спецслужбах ДНР”.

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– За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування невідоме, – повідомляє ГУР України.

Крім цього, 12 травня вищезгадані “співробітники” провели так звану мобілізацію серед утримуваних у херсонському СІЗО чоловіків. За попередньою інформацією, з приміщень СІЗО було чутно стрілянину.

Джерело: ГУР