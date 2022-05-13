Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование военных преступлений России

Совет ООН по правам человека проголосовал за усиление контроля по ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии, особенно с учетом событий в Мариуполе и нескольких других городах.

33 государства-члена поддержали образование специальной следственной комиссии.

Куба, Казахстан, Индия, Пакистан, Узбекистан и Венесуэла воздержались от голосования.

Только Китай и Эритрея высказались против этого предложения.

Напомним, оккупационные силы Российской Федерации разрушили 570 заведений здравоохранения на территории Украины. Из них 101 больница была полностью уничтожена.

Об этом в вечернем обращении за 12 мая рассказал президент Владимир Зеленский.

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