Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование военных преступлений России

Совет ООН по правам человека проголосовал за усиление контроля по ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии, особенно с учетом событий в Мариуполе и нескольких других городах.
33 государства-члена поддержали образование специальной следственной комиссии.
Куба, Казахстан, Индия, Пакистан, Узбекистан и Венесуэла воздержались от голосования.
Только Китай и Эритрея высказались против этого предложения.
Напомним, оккупационные силы Российской Федерации разрушили 570 заведений здравоохранения на территории Украины. Из них 101 больница была полностью уничтожена.
Об этом в вечернем обращении за 12 мая рассказал президент Владимир Зеленский.
???? BREAKING— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022
The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.
✅ YES: 33
❌ NO: 2
➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df