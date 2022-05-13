Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир

Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование военных преступлений России

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование военных преступлений России

Совет ООН по правам человека проголосовал за усиление контроля по ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии, особенно с учетом событий в Мариуполе и нескольких других городах.

33 государства-члена поддержали образование специальной следственной комиссии.

Куба, Казахстан, Индия, Пакистан, Узбекистан и Венесуэла воздержались от голосования.

Только Китай и Эритрея высказались против этого предложения.

Напомним, оккупационные силы Российской Федерации разрушили 570 заведений здравоохранения на территории Украины. Из них 101 больница была полностью уничтожена.

Об этом в вечернем обращении за 12 мая рассказал президент Владимир Зеленский.

Сейчас смотрят
Читайте
Верещук: эвакуация с Азовстали начнется со спасения тяжелораненых

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка