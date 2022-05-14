Одна из главный целей в Плане восстановления Украины — достижение энергонезависимости Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 мая.

— В Плане восстановления Украины мы отводим одно из центральных мест достижению полной энергетической независимости нашего государства. Прежде всего речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы своими силами на 100% обеспечивать собственные потребности, — отметил он.

Шмигаль подчеркнул, что Украина доказала, что способна не только самостоятельно обеспечить себя электроэнергией, но и экспортировать ее в Европу. В частности, ЧАО Укргидроэнерго начало экспорт электроэнергии в Молдову.

По его словам, планируется возобновить работу дополнительных линий электропередачи с Польшей для экспорта украинской атомной энергии. Он считает, что это будет способствовать более быстрому отказу Европы от российского газа.

— Украина не только навсегда отсоединилась от энергосистемы с Россией и Беларусью, но и навсегда избавилась от зависимости от их нефтепродуктов. Конечно, это непросто для нашего рынка. Но правительство ежедневно работает, чтобы топливо было в Украине в достаточном количестве, — добавил глава правительства.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о передаче 172 автозаправочных станций сети Glusco в управление государственной компании НАК Нафтогаз. По мнению Шмыгаля, это решение поможет в преодолении дефицита горючего.