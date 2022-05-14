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Факти / Україна

Повна енергетична незалежність – одна з головних цілей у Плані відновлення України

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Повна енергетична незалежність – одна з головних цілей у Плані відновлення України

Одна з головний цілей у Плані відновлення України – досягнення енергонезалежності України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 травня.

– У Плані відновлення України ми відводимо одне з центральних місць досягненню повної енергетичної незалежності нашої держави. Перш за все йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби, – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що Україна довела, що здатна не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, але й експортувати її в Європу. Зокрема, ПрАТ Укргідроенерго почало експорт електроенергії в Молдову.

За його словами, планується відновити роботу додаткових ліній електропередачі із Польщею для експорту української атомної енергії. Він вважає, що це сприятиме швидшій відмові Європи від російського газу.

– Україна не тільки назавжди від’єдналася від енергосистеми з Росією та Білоруссю, а й назавжди позбавилася залежності від їхніх нафтопродуктів. Звичайно, це непросто для нашого ринку. Але уряд щодня працює, аби паливо було в Україні в достатній кількості, – додав очільник уряду.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо передачі 172 автозаправних станцій мережі Glusco в управління державної компанії НАК Нафтогаз. На думку Шмигаля, це рішення допоможе в подоланні дефіциту пального.

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