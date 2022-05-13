Очереди на топливо в Украине возникли почти сразу более двух недель назад. Так бывает – еще вчера на всех заправках, на следующий день – уже очереди, но еще немного есть.

А потом — примерно то же, что мы видим каждый день: очереди, отсутствие горючего. В бак наливают несчастные крохи – 10-20 литров. Плюс – спекуляция. На стелле одно, на кассе – другое.

Иногда бывает и так, что обещанного — не дождешься. Так случилось с моей матерью – она простояла четыре часа, а горючее закончилось за три машины до колонки.

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Что же произошло?

По словам опрошенных нами экспертов, уровень поступления топлива на украинский рынок из-за войны резко упал.

Во-первых, исчезли белорусские поставки с Мозырского завода, который, собственно, и работал на украинского потребителя (потому что ни европейцам, ни россиянам белорусский бензин не нужен, у них есть собственные производители). По понятным причинам. Прекратила их Беларусь как соучастница путинского вторжения.

Аналогично возникли проблемы с поставками литовского горючего, которые также шли через Беларусь.

Это очень значительные объемы. Примерно 85% дизельного топлива, 60% бензина и почти весь автомобильный газ завозились либо из России/Беларуси, либо через Россию/Беларусь (казахстанский газ, литовский бензин), либо же морем из других стран. Морской импорт также потерян — из-за блокирования оккупантами портов Большой Одессы.

Да, правда, какую-то часть дизеля (15%), автогаза (10%), и особенно бензина (40%) мы производили сами. Но наши заводы остановились, а затем крупнейший из них – Кременчугский НПЗ – подвергся нескольким мощным ракетным обстрелам.

Впрочем, горючее на АЗК, которые пользуются поставками с данного завода, продолжало появляться. Возможно, это и привело российское командование к мысли, что завод продолжает работу, поэтому вчера он вновь был обстрелян ракетами. Всего за несколько волн обстрелов завод получил 23 ракетных попадания. О результатах обстрела догадаться нетрудно.

Еще одна проблема — разрушение нефтебаз. Россияне целенаправленно уничтожали нефтебазы в Украине в течение последнего месяца, и достигли серьезных успехов. Конечно, очень трудно уничтожить нефтебазу целиком. Речь идет об уничтоженных резервуарах, и почти никогда они не разрушаются все.

Но даже в тех, которые остались, никто не рискнет хранить нефтепродукты. Ведь российских диверсантов довольно много. Кто-то, кто “на ушах”, увидит, что железнодорожные вагоны сливаются в резервуары, а бензовозы становятся в очередь – и сразу идет сигнал куда надо.

Это приводит к тому, что торговля идет “с колес”: что привезено – то и сливается в АЗК. Что слили — то и продали.

И именно отсюда берут начало все негативные явления, которые породил дефицит: торговля талонами или картами, длиннющие очереди, спекуляция, лимит по выдаче в одни руки. Чтобы получить больше, с собой берут нескольких членов семьи с канистрами, что ужасно бесит других участников очереди.

Например, я однажды стоял в очереди 110-й, бензина было на 400 машин (8000 литров, по 20 литров в одни руки).

Но вот оказалось, что у многих людей есть канистры и родственники, и в результате горючее закончилось не за 300 машин после меня, а уже на мне было мало, и работник АЗК пошел предупреждать водителей машин, которые стояли дальше в очереди, что им может горючего и не хватить…

При этом топливо сейчас рыночно стоит 40 грн за бензин и 45 грн за дизель, указывает эксперт топливного рынка Сергей Куюн. Даже если это импорт из ЕС.

— Это рыночная цена. Учитывая импорт, стоимость нефти, логистические затраты, наценку АЗК. Я не хочу и не буду как эксперт комментировать цены у спекулянтов, которые могут достигать астрономических цифр, — уверяет эксперт.

Цены действительно могут достигать даже 100 грн – именно такую стоимость блогер Владислав Антонов нашел недавно на одной АЗС под Киевом.

Эксперты подчеркивают – это нерыночная цена, фактически вы платите за сэкономленное время, потому что на таких заправках цены значительно выше.

Горючего нет не из-за того, что кто-то не хочет его продавать, а потому что его просто нет.

— Мы видим, каковы потребности рынка, и видим, сколько заходит. Это абсолютно несоизмеримые величины. Заходит просто гораздо меньше, чем нужно, — констатирует Сергей Куюн.

Как везти?

В условиях закрытия белорусских и российских поставок, разрушения нефтебаз, блокирования Черного моря единственный поставщик топлива, который может надежно заменить рынки – это Евросоюз. Но есть проблема.

Если поставщики автомобильного газа раньше работали с ЕС и знали поставщиков оттуда, и как привозить топливо из ЕС, то операторы светлых нефтепродуктов – нет. И это вызывает сложности.

— Они не знали, куда ехать, как ехать, у них не было опыта возить что-то из Европы бензовозами, тем более — железной дорогой! Это совершенно новый опыт! — подчеркивает Сергей Куюн.

Поскольку торговля идет с колес, возникает вопрос, закроет ли Европа все потребности Украины. Недавно был анонсирован “польский маршрут” — через польские наливные мощности в Украину можно поставлять до 200 тыс. тонн топлива. Но и тут есть проблемы.

Во-первых, это лишь 20-30% от потребностей Украины. Во-вторых, это только теоретические мощности.

— Надо понимать, что это только на выходе такие мощности. Следует еще найти, что везти, как, через кого, каким образом. Плюс, стоит понимать, что Европа — дефицитный регион с точки зрения топлива, особенно если будет применено нефтяное эмбарго против РФ. Они будут удовлетворять в первую очередь свои потребности, а потом уже наши, — прогнозирует эксперт.

Он добавляет — есть серьезные проблемы и с доставкой горючего.

— Например, лишь 10% наших бензовозов могут ездить в Европу, потому что сейчас там можно заправлять топливо в бензовоз только так называемым нижним заливом, которым оборудованы далеко не все наши цистерны, потому что у нас заливали по старинке, прямо через люк. В ЕС так уже нельзя, — уверяет Сергей Куюн.

Последствия — негативные

Реальным негативным следствием для Украины от дефицита топлива будет уменьшение мобильности населения, что порождает соответствующие страхи.

Если вы стоите в очереди каждую неделю, чтобы залить 20 литров, то вряд ли сможете поехать куда-то в другую область к родственникам, не говоря уже о том, чтобы эвакуировать людей из восточных областей, если вы еще своих оттуда не вывезли.

Это приводит к усилению страха, который лишь стимулирует спрос и усугубляет дефицит. Люди пытаются заправить любые емкости — и это дает возможности для спекулянтов.

Даже когда бензин начнет поступать, дефицит и очереди не исчезнут – люди в первое время будут закупать бензин в неограниченных количествах, пытаясь залить его куда угодно, чтобы сделать запас “на черный день”.

Кроме того, все ожидают роста стоимости продуктов из-за логистической составляющей.

— Это очень ошибочное представление, что чем меньше бензина – тем лучше для городов, потому что пробок нет, ездят меньше. На самом деле это сильно ударит по ценам, которые полезут вверх. Причем вверх они полезут для всех, даже для тех, кто принципиально не ездит на авто, — предупреждает блогер, администратор сообщества Киев Автомобильный Алексей Мкртчян.

Последствия — положительные

Но когда-то дефицит закончится. Причем, относительно скоро. По оценкам экспертов, очереди на заправках начнут уменьшаться уже спустя недели, а окончательно кризис может быть преодолен в конце июня.

Причем, цены вряд ли вырастут очень сильно, и стабилизируются на уровне 40+ за литр топлива – если налоговая политика правительства не изменится. Госрегулирование может и дальше работать – если более оперативно реагировать на рыночные колебания. Оно лишь “стережет” верхнюю границу и не влияет на дефицит.

– У государства есть все для расчета — логистические затраты, наценки АЗК, их расходы, маржа… Госрегулирование каждый раз высчитывает в соответствии с колебаниями предельную цену на топливо, — поясняет Сергей Куюн.

И тогда, когда ситуация улучшится, можно будет говорить о положительных чертах дефицита.

Во-первых, стоимость горючего все же возрастет в сравнении с довоенным уровнем. Заправлять по 40+ или даже 50 далеко не каждый сможет, поэтому люди больше будут пользоваться общественным транспортом.

— Это будет более ответственное вождение, потому что довоенное вождение по Киеву было весьма хаотичным. Сейчас люди, когда будут садиться в авто, станут думать, куда они едут, зачем, стоит ли туда ехать на авто, если это недалеко, возможно, можно пройтись. Все наконец начнут считать, — уверен автожурналист Рауль Чилачава.

Урбанист и архитектор Дмитрий Макагон полагает, что более высокая стоимость топлива будет приближать нас в автоиспользовании к европейским стандартам. То есть — меньше двигатель, меньше и потребление.

— У нас в последнее время забыли, от кого мы зависим в энергетическом плане, и активно везли авто из США, которые отличаются большим аппетитом! Теперь стоит ждать ориентации на гибриды, электро или хотя бы турбированные двигатели, но не огромные атмосферники. Вторая возможность — европейский сценарий с развитием городского и междугороднего транспорта. Желательный и правильный сценарий, потому что Украина — это европейская страна, — заявил архитектор.

В очереди за бензином

Вот полезные лайфхаки, что делать, а чего не стоит делать в очереди за горючим, если вы уже в нее встали.

Не едьте сами. Берите кое-кого с собой. Тогда вы можете отойти в туалет, поесть, пойти в начало очереди, чтобы узнать подробности, не опасаясь оставить машину, которую надо пододвигать в соответствии с тем, как движется очередь. Выясните ТОЧНО, за чем стоит очередь. Возможно, это какой-то мифический “бензовоз”, который “вот-вот приедет, кассирша обещала”. Потому что приехать он может как с бензином, так и с дизелем, и вы можете получить не то топливо, которое хотите. Стоять тогда — нет смысла. Если топливо есть, и оно такое, как вам надо, попробуйте добраться до заправки и узнать, СКОЛЬКО горючего, по сколько литров дают, и примерно подсчитать количество машин. Если в очереди 100 машин, каждому дают по 20 литров, а всего бензина 2000 литров, то 101-й машине он может и не достаться. Это важно знать, чтобы понимать, есть смысл стоять или нет. При этом надо учесть, что часть машин будет с канистрами – некоторые люди через различные ухищрения будут пробовать заправить явно больше чем 20 литров, поэтому длину очереди надо еще уменьшать, учитывая это обстоятельство. Если с вами нет никого в машине, а вам надо поесть или в туалет, или просто узнать инфо на заправке, можно дать ключи от своих “колес” соседу по очереди – чтобы он перегонял согласно продвижению очереди не только свое, но и ваше авто. Конечно, если этот человек вызывает доверие. Желательно, чтобы он также был один – ведь в таком случае сбежать с двумя машинами у него вряд ли получится. Но 100% я такое советовать не могу. Принимайте решение сами. Я пробовал — все закончилось хорошо. Но всякое возможно. Всегда возите с собой пустую канистру, даже если вы полностью заправлены. Может быть что угодно – возможно, вы наткнетесь на АЗК, где только сливается бензовоз, и вы сможете пополнить запасы.

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