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Факты / Украина

Я могу из пулемета 100 человек прошить: оккупантов боятся собственные жены

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Я могу из пулемета 100 человек прошить: оккупантов боятся собственные жены

Российские оккупанты настолько озверели на войне в Украине, что их начали бояться собственные жены. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

Жены оккупантов с ужасом ждут возвращения мужей домой, потому что зверства, к которым они прибегают в Украине, изменили психику солдат.

На записи разговора, сделанной СБУ, пьяный оккупант, который сейчас находится на Херсонщине, рассказывает жене о том, как издевался над гражданскими, чем ее пугает.

— Я могу взять человека и в голову бам из пулемета, сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Когда были гражданские, я гражданских в окопы бросал. Всем по голове стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой “добрый”. Я у тебя какой есть, я приеду таким, какой есть, – предупреждает оккупант.

Его жена обеспокоена, как они будут жить вместе. Но российского захватчика это вообще не волнует.

Ранее СБУ обнародовала перехват разговора, в котором жены российских военнослужащих призывают своих мужчин насиловать украинских девушек и женщин.

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Фото: Depositphotos

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