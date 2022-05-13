Російські окупанти настільки озвіріли на війні в Україні, що їх почали боятися власні дружини. Про це свідчить нова телефонна розмова, перехоплена СБУ.

Дружини окупантів із жахом чекають на повернення чоловіків додому, бо звірства, до яких вони вдаються в Україні, змінили психіку солдатів.

На записі розмови, який зробила СБУ, п’яний окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, розповідає дружині про те, як знущався над цивільними, чим її лякає.

– Я можу взяти людину і в голову бам з кулемета, сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що, в це не віриш? Коли були цивільні, я цивільних у окопи кидав. Усім по голові стріляв. Насте, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий “добрий”. Я в тебе який є, я приїду таким, яким є, – попереджає окупант.

Його дружина стурбована, як вони житимуть разом. Але російського загарбника це взагалі не хвилює.

Раніше СБУ оприлюднювала перехоплення розмови, в якій дружини російських військовослужбовців закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських дівчат та жінок.