Укрзализныця отменяет большинство эвакуационных поездов, кроме одного направления. Эвакуационные рейсы будут осуществляться только из Донбасса.

Об этом во время пресс-брифинга рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камишин.

— Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса… Все больше людей пользуются обычным, регулярным сервисом Укрзализныци, — сказал он.

По его словам, за 13 мая Укрзализныця перевезла около 30 тысяч пассажиров и всего 177 пассажиров эвакуационными рейсами.

— Это менее полпроцента. При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис там, где это необходимо, и будем делать это, пока это будет нужно, — заявил он.

В настоящее время на сайте Укрзализныци значится только один эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов. Время его отправления – 16.30.

Возвращение с запада Украины

Глава Укрзализныци добавил, что большинство рейсов, следующих из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%.

— Больше всего людей едет с запада в Киев. В Украине почти все подобные рейсы заполнены более чем на 95%. Мы посчитали, что ежедневно в Киев возвращается только по железной дороге не менее 11 тыс. человек, — рассказал Александр Камишин.

Он добавил, что также возвращаются пассажиры из-за границы. Так, с 1 по 11 мая по железной дороге вернулось не менее 10 тыс. пассажиров из Европы.

Сейчас смотрят

Читайте Укрзализныця возобновила продажу электронных билетов

Фото: Укрзалізниця