Укрзалізниця скасовує евакуаційні потяги, крім одного напрямку. Евакуаційні рейси здійснюватимуться лише з Донбасу.

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

– Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу… Все більше людей користуються звичайним, регулярним сервісом Укрзалізниці, – сказав Камишін.

За його словами, за 13 травня Укрзалізниця перевезла близько 30 тисяч пасажирів, і всього 177 пасажирів евакуаційними рейсами.

– Це менше ніж пів відсотка. При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс там, де це необхідно, і робитимемо це доти, поки це буде потрібно, — заявив він.

Нині на сайті Укрзалізниці значиться лише один евакуаційний поїзд Покровськ – Дніпро – Львів. Час його відправлення – 16:30.

Повернення з заходу України

Очільник Укрзалізниці додав, що більшість рейсів, що прямують із західних регіонів України до Києва, заповнені більш ніж на 95%.

– Найбільше зараз людей їде із заходу до Києва. В Україні майже всі такі рейси заповнені більш ніж на 95%. Ми порахували, що щодня до Києва повертається лише залізницею не менше 11 тис. осіб, — розповів Олександр Камишін.

Він додав, що також повертаються пасажири з-за кордону. Так, з 1 по 11 травня залізницею повернулося не менше ніж 10 тис. пасажирів з Європи.

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Фото: Укрзалізниця