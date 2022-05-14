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Факты / Украина

В Украине находится 105 действующих российских БТГ — Пентагон

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украине находится 105 действующих российских БТГ — Пентагон

В Пентагоне сообщили, что в Украине на данный момент находится 105 действующих российских батальонных тактических групп (БТГ).

Об этом на брифинге сообщил старший представитель Минобороны США.

По его словам, большая часть из этих БТГ находятся на Донбассе.

Что касается боевого духа и сплоченности российских военных, то с этим у них все очень плохо — солдаты не подчиняются приказам, не желают идти в бой или же плохо воюют. Кроме того, некоторые офицеры отказываются подчиняться приказам.

Такую ситуацию внутри войск РФ в Пентагоне называют анекдотичной.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ перебросила из Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы.

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Источник: Пентагон

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Фото: Depositphotos

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