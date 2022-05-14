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Факти / Україна

В Україні знаходиться 105 чинних російських БТГ – Пентагон

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні знаходиться 105 чинних російських БТГ – Пентагон

У Пентагоні повідомили, що в Україні зараз перебуває 105 чинних російських батальйонних тактичних груп (БТГ).

Про це сьогодні на брифінгу повідомив старший представник Міноборони США.

За його словами, більшість із цих БТГ знаходяться на Донбасі.

Що стосується бойового духу і згуртованості російських військових, то з цим у них все дуже погано – солдати не підкоряються наказам, не бажають йти в бій або погано воюють. Крім того, деякі офіцери також відмовляються виконувати накази.

Таку ситуацію всередині військ РФ у Пентагоні називають анекдотичною.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ перекинула з Бєлгородської області до Ізюма дві батальйонні тактичні групи.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

Джерело: Пентагон

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Фото: Depositphotos

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