Ситуация с ранеными защитниками Азовстали ужасная. Их количество постоянно меняется, поскольку кто-то умирает, а кто-то получает новые ранения из-за постоянных вражеских обстрелов и бомбардировок.

Об этом во время пресс-конференции сообщили жены защитников Азовстали. Они рассказали, что антибиотики на заводе остались в очень ограниченном количестве. Их держат для самых сложных случаев – особенно тяжелых операций.

Между тем военные с ампутациями и другими тяжелыми ранениями вынуждены просто терпеть боль.

— Им сейчас ампутируют конечности даже с маленькими повреждениями и без обезболивающего. Просто режут по-живому. У них нет никакой медицины. У них есть стакан воды на всех – они делают глоток раз в 5-6 часов, – рассказала одна из женщин.

Также одна из жен защитников Мариуполя рассказала, что, по словам ее мужа, в помещении, где сейчас расположен полевой госпиталь, очень жарко. Туда мало возможностей передавать еду.

По словам жен, настрой у защитников Азовстали достаточно пессимистичный. Они готовятся к последнему бою, потому что не очень-то верят в дипломатическое решение этого вопроса.

Жены защитников Мариуполя настаивают на том, что нужно организовывать эвакуацию сразу для целого гарнизона, а не только для тяжелораненых, ведь из-за постоянных бомбардировок их количество будет расти.

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Турция уже предлагала эвакуировать раненых украинских военных из Азовстали морским путем. Но Москва не согласилась на этот план. Хотя в Турции отмечают, что окончательно его еще не отвергли.

Фото: МВД