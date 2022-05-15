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Факты / Украина

Турция готова морем эвакуировать защитников Мариуполя в Стамбул, но в РФ не дают согласие

Илья Нежигай, редактор ленты
Азовсталь

Власти Турции предложили эвакуировать раненых украинских военных из Азовстали морским путем.

Об этом в интервью Reuters заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин.

По его словам, Турция предлагала вывезти украинских солдат в порт Бердянска (65 километров от Мариуполя, контролируется оккупантами, – Ред.) и там посадить их на турецкое гражданское судно, которое отвезет их в Стамбул.

— Если это можно сделать таким образом, мы будем рады это сделать. Мы готовы. На самом деле наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию, — сказал Ибрагим Калин, который также является главным советником Эрдогана по вопросам внешней политики.

Ибрагим Калин добавил, что обсуждал этот вариант с президентом Украины Владимиром Зеленским еще две недели назад. Москва, по его словам, не согласилась на план, но окончательно его еще не отвергли. Он добавил, что позиция России “меняется день ото дня”.

— Судно все еще находится в Стамбуле. Оно готово к отплытию, но мы ждем окончательного разрешения от российской и украинской сторон, чтобы оно могло отправиться в Бердянск и доставить раненых солдат в Турцию, — сказал он.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что кроме Турции переговоры об эвакуации и экстракции из Азовстали идут как Китаем, так и ООН и МККК.

В начале мая из Азовстали при посредничестве ООН и Красного креста были эвакуированы несколько сотен мирных жителей. После этого украинская сторона заявила о ведении переговоров по эвакуации еще 500 человек, среди которых медицинские работники и ранены.

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Фото: Азов

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Источник: Reuters

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