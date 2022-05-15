Ситуація з пораненими захисниками Азовсталі жахлива. Їхня кількість постійно змінюється, оскільки хтось помирає, а хтось дістає нові поранення через постійні ворожі обстріли та бомбардування.

Про це під час пресконференції повідомили дружини захисників Азовсталі. Вони розповіли, що антибіотики на заводі залишилися в дуже обмеженій кількості. Їх тримають для найскладніших випадків – особливо важких операцій.

Тим часом військові з ампутаціями та іншими важкими пораненнями вимушені просто терпіти біль.

– Їм зараз ампутують кінцівки навіть із маленькими ушкодженнями й без знеболювального. Просто ріжуть наживо. У них немає жодної медицини. У них є склянка води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин, – розповіла одна із жінок.

Також одна із дружин захисників Маріуполя розповіла, що, за словами її чоловіка, у приміщенні, де зараз розташований польовий госпіталь, сильна спека. Туди є мало можливостей передавати їжу.

За словами дружин, настрій у захисників Азовсталі доволі песимістичний. Вони готуються до останнього бою, тому що не дуже вже вірять у дипломатичне вирішення цього питання.

Дружини захисників Маріуполя наполягають на тому, що потрібно організовувати евакуацію відразу для цілого гарнізону, а не лише для важкопоранених, адже через постійні бомбардування їхня кількість зростатиме.

Зараз дивляться

Туреччина вже пропонувала евакуювати поранених українських військових з Азовсталі морським шляхом. Але Москва не погодилася на цей план. Хоча у Туреччині зазначають, що остаточно його ще не відкинули.

Фото: МВС