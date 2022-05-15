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Факты / Украина

Ракетный обстрел Запада Украины: Жданов объяснил тактику РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракетный обстрел Запада Украины: Жданов объяснил тактику РФ

Россия будет прибегать к ракетным обстрелам западных областей Украины, чтобы восполнить отсутствие активных боевых действий на суше.

Таким образом дистанционную войну Российской Федерации объясняет военный эксперт Олег Жданов.

Тот факт, что враг определенное время до 15 мая не наносил ударов по Западу Украины, говорит эксперт, никак не свидетельствует о потере им заинтересованности.

– Это доказательство того, что Россия имеет ограниченное количество ракет, которые могут добраться до западных регионов. И это хорошо, – отмечает Олег Жданов.

Заметим, что 15 мая около 04.30 армия РФ выпустила четыре ракеты по Львовской области. Две из них сбили силы противовоздушной обороны.

Остальные полностью уничтожили военный объект в Яворовском районе, всего в 15 км от границы с Польшей, ЕС и НАТО.

Люди от вражеской атаки не пострадали.

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По словам городского главы Львова Андрея Садового, дальность полета запущенных ракет составляла 1,5 тыс. км.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Перший Західний

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Фото: УНИАН

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