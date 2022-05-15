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Факти / Україна

Експерт пояснив, навіщо Росії атакувати ракетами Захід України

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Експерт пояснив, навіщо Росії атакувати ракетами Захід України

Росія вдаватиметься до ракетних обстрілів західних областей України, щоб заповнити відсутність активних бойових дій на суходолі.

Таким чином дистанційну війну Російської Федерації пояснює військовий експерт Олег Жданов.

Той факт, що ворог певний час до 15 травня не завдавав ударів по Заходу України, каже експерт, аж ніяк не свідчить про втрату ним зацікавленості.

– Це є доказом того, що Росія має обмежену кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів. І це добре, – наголошує Олег Жданов.

Зауважимо, що 15 травня близько 04.30 армія РФ випустила чотири ракети по Львівській області. Дві з них збили сили протиповітряної оборони.

Решта повністю знищили військовий об’єкт у Яворівському районі, що всього за 15 км від кордону з Польщею, ЄС та НАТО.

Люди від ворожої атаки не постраждали.

Зараз дивляться

За словами міського голови Львова Андрія Садового, дальність польоту запущених ракет становила 1,5 тис. км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Перший Західний

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Фото: УНІАН

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