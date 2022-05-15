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Факты / Мир

НАТО может обозначить РФ как “непосредственную угрозу” в своей новой стратегии – Bloomberg

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО

В июне 2022 года, во время принятия новой стратегии Североатлантического альянса, НАТО может обозначить поведение России как прямую угрозу.

Об этом со ссылкой на свои источники в воскресенье, 15 мая, пишет Bloomberg.

– Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, в котором они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии, – пишет издание.

По словам чиновника, союзники, скорее всего, сохранят возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится, добавив, что документ также касается Китая и его отношений с Россией.

В документе так называемой Стратегической концепции излагаются приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть окончательно утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на этот раз эта формулировка будет отменена.

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