НАТО може позначити РФ як “безпосередню загрозу” у своїй новій стратегії – Bloomberg

У червні 2022 року, під час прийняття нової стратегії Північноатлантичного альянсу, НАТО може позначити поведінку Росії як пряму загрозу.

Про це із посиланням на свої джерела у неділю, 15 травня, пише Bloomberg.

– Очікується, що союзники по НАТО підкреслять поведінку Росії як пряму загрозу в стратегічному документі, що готується, і в якому вони також розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі для примусу і агресії, – пише видання.

За словами чиновника, союзники, швидше за все, збережуть можливість відновлення відносин, якщо поведінка Москви зміниться, додавши, що документ також стосується Китаю та його відносин із Росією.

У документі так званої Стратегічної концепції викладаються пріоритети альянсу на найближчі роки, і він має бути остаточно затверджений на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня. У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія згадувалася як партнер, і цього разу це формулювання буде скасовано.