Под контролем Украины осталось 10% Луганской области – Гайдай
Вооруженные силы Украины контролируют 10% Луганской области.
Об этом во время включения на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
– 10% территории Луганщины подконтрольны Украине, – заявил он.
Он добавил, что сейчас под украинским контролем находятся окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (также села и городки общин), Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбасом.
Сергей Гайдай добавил, что сейчас самыми опасными направлениями в Луганской области остается Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).
Сергей Гайдай добавил, что прорывы здесь могут разрешить оккупантам взять область в кольцо.
– Продолжаются бои в селах возле Северодонецка. Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, что даже большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать!, — подчеркнул глава Луганской ОВА.
Он добавил, что российские войска целенаправленно обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате чего произошел пожар.
— Около десятка снарядов было специально выпущено именно по зданию медучреждения, — сообщил он.
Ранее Сергей Гайдай назвал основные планы действий российских войск в Луганской области.
Так, оккупационные войска РФ в Луганской области планируют наступление в районе Попасной, а хотят окружить или полностью захватить Северодонецк.
При этом Гайдай добавил, что российские оккупанты пытаются это сделать уже третий месяц подряд, но продолжают пробиваться со стороны Рубежного.
Источник: Сергей Гайдай