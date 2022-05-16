Май, 15 в 23:27

Вооруженные силы Украины контролируют 10% Луганской области.

Об этом во время включения на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– 10% территории Луганщины подконтрольны Украине, – заявил он.

Он добавил, что сейчас под украинским контролем находятся окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (также села и городки общин), Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбасом.

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Сергей Гайдай добавил, что сейчас самыми опасными направлениями в Луганской области остается Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).

Сергей Гайдай добавил, что прорывы здесь могут разрешить оккупантам взять область в кольцо.

– Продолжаются бои в селах возле Северодонецка. Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, что даже большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать!, — подчеркнул глава Луганской ОВА.

Он добавил, что российские войска целенаправленно обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате чего произошел пожар.

— Около десятка снарядов было специально выпущено именно по зданию медучреждения, — сообщил он.

Ранее Сергей Гайдай назвал основные планы действий российских войск в Луганской области.

Так, оккупационные войска РФ в Луганской области планируют наступление в районе Попасной, а хотят окружить или полностью захватить Северодонецк.

При этом Гайдай добавил, что российские оккупанты пытаются это сделать уже третий месяц подряд, но продолжают пробиваться со стороны Рубежного.

Источник: Сергей Гайдай