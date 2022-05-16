Збройні сили України наразі контролюють 10% Луганської області.
Про це під час включення на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– 10% території Луганщини підконтрольні Україні, – заявив він.
Він додав, що наразі під українським контролем перебувають околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк (також села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною.
Сергій Гайдай додав, що наразі найнебезпечнішими напрямками на Луганщині залишається Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).
Сергій Гайдай додав, що прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце.
– Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати, – наголосив очільник Луганської ОВА.
Він додав, що російські війська цілеспрямовано обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок чого сталася пожежа.
– Близько десятка снарядів було умисно випущено саме по будівлі медзакладу, – повідомив він.
Раніше Сергій Гайдай назвав основні плани дій російських військ на Луганщині.
Так, окупаційні війська РФ на Луганщині планують наступ в районі Попасної, а хочуть оточити або повністю захопити Сєвєродонецьк.
При цьому Гайдай додав, що російські окупанти намагаються це зробити вже третій місяць поспіль, але продовжують пробиватись з боку Рубіжного.
Джерело: Сергій Гайдай