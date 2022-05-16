Збройні сили України наразі контролюють 10% Луганської області.

Про це під час включення на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– 10% території Луганщини підконтрольні Україні, – заявив він.

Він додав, що наразі під українським контролем перебувають околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк (також села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною.

Сергій Гайдай додав, що наразі найнебезпечнішими напрямками на Луганщині залишається Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).

Сергій Гайдай додав, що прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце.

– Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати, – наголосив очільник Луганської ОВА.

Він додав, що російські війська цілеспрямовано обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок чого сталася пожежа.

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– Близько десятка снарядів було умисно випущено саме по будівлі медзакладу, – повідомив він.

Раніше Сергій Гайдай назвав основні плани дій російських військ на Луганщині.

Так, окупаційні війська РФ на Луганщині планують наступ в районі Попасної, а хочуть оточити або повністю захопити Сєвєродонецьк.

При цьому Гайдай додав, що російські окупанти намагаються це зробити вже третій місяць поспіль, але продовжують пробиватись з боку Рубіжного.

Джерело: Сергій Гайдай