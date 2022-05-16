Оборона Донбасса и ракетные удары по Львовщине: происходящее на 82-й день войны (онлайн)

Сегодня началась 82-я эпоха полномасштабной войны в Украине. Российская армия не покидай планы по захвату украинских территорий и пытается прорваться сквозь линию обороны ВСУ.

Оккупанты устроили ракетный обстрел Львовской области. По официальным данным, четыре ракеты РФ потратили в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен.

Наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что Украина контролирует только 10% территории области.

Ситуация на Азовстали в Мариуполе остается сложной: лидеры государств и авторитетные международные организации вместе с официальным Киевом прилагают усилия по спасению украинских защитников. В то же время, процесс освобождения и эвакуации раненых бойцов тормозит лично Путин.

Важнейшие события 82 дня-в трансляции Фактов ICTV.