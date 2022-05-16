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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |
Оборона Донбасса и ракетные удары по Львовщине: происходящее на 82-й день войны (онлайн)

Оборона Донбасса и ракетные удары по Львовщине: происходящее на 82-й день войны (онлайн)

Сегодня началась 82-я эпоха полномасштабной войны в Украине. Российская армия не покидай планы по захвату украинских территорий и пытается прорваться сквозь линию обороны ВСУ.

Оккупанты устроили ракетный обстрел Львовской области. По официальным данным, четыре ракеты РФ потратили в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен.

Наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что Украина контролирует только 10% территории области.

Ситуация на Азовстали в Мариуполе остается сложной: лидеры государств и авторитетные международные организации вместе с официальным Киевом прилагают усилия по спасению украинских защитников. В то же время, процесс освобождения и эвакуации раненых бойцов тормозит лично Путин.

Важнейшие события 82 дня-в трансляции Фактов ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:06 - 16 мая

227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны вышли на государственную границу со страной-оккупантом.

Военные на видео показали рубежи украинской границы и отчитались, что вытеснили врага за пределы нашей страны.

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