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Факты / Украина

В Северодонецке враг обстрелял авто с эвакуированными, где находились четверо детей

Валентина Летяк, редактор ленты
Евакуація із Сєвєродонецька

В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 10 человек из Северодонецка, в том числе четырех детей и двух маломобильных жителей города.

Патрульные полицейские смогли вывезти людей, однако автомобиль попал под обстрел российских войск, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

– К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности. Спасибо Патрульной полиции Луганской области, что вы снова в строю, мы ждали, – написал глава области в соцсети.

Укрзализныця накануне заявила об отмене эвакуационных поездов, кроме одного направления – из Донбасса.

В настоящее время на сайте компании значится только один эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов. Время его отправки – 16.30.

Фото: Сергій Гайдай

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