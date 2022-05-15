В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 10 человек из Северодонецка, в том числе четырех детей и двух маломобильных жителей города.

Патрульные полицейские смогли вывезти людей, однако автомобиль попал под обстрел российских войск, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

– К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности. Спасибо Патрульной полиции Луганской области, что вы снова в строю, мы ждали, – написал глава области в соцсети.

Укрзализныця накануне заявила об отмене эвакуационных поездов, кроме одного направления – из Донбасса.

В настоящее время на сайте компании значится только один эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов. Время его отправки – 16.30.

Фото: Сергій Гайдай