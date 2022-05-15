У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 10 людей із Сєвєродонецька, зокрема чотирьох дітей та двох маломобільних мешканців міста.

Патрульні поліцейські змогли вивезти людей, проте автомобіль потрапив під обстріл російських військ, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

– На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці. Дякую Патрульній поліції Луганської області, що ви знову в строю, ми чекали, – написав очільник області у соцмережі.

Укрзалізниця напередодні заявила про скасування евакуаційних потягів, крім одного напрямку – з Донбасу.

Нині на сайті компанії значиться лише один евакуаційний поїзд Покровськ – Дніпро – Львів. Час його відправлення – 16.30.

Фото: Сергій Гайдай