В Мариуполе из-за активности российских оккупационных войск серьезные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями. При этом, при попытках починить электричество — начинаются пожары, а при попытках заняться водоканалом — вода начинает течь по улицам и вымывать тела погибших из захоронений во дворах города.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Гуманитарная ситуация ухудшается, как бы оккупанты ни пытались создать представление того, что что-то меняется в лучшую сторону. Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не выходит… Пытаются все также починить электрику – снова у нас есть пожары. Вода течет у нас по улице скорее до такой степени, что подмывает уже захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что повымывало тела погибших с этих могил. Происходит гротеск очень страшный, откровенно говоря, – сказал советник Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты пытаются отобрать имущество в городе, которое принадлежат как физическим, так и юридическим лицам.

В Мариуполе не хватает еды и питьевой воды, “и в принципе речь не идет о том, что ситуация может как-то улучшиться”, сказал он.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что российская сторона готовит информационное поле для того, чтобы обвинить Украину в применении биологического оружия в городе на Азове, тем самым попытаться оправдать катастрофическую санитарную ситуацию, вызванную из-за проблем с канализационной системой.