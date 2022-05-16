У Маріуполі через активність російських окупаційних військ серйозні проблеми з інфраструктурою та комунікаціями. При цьому, при спробах полагодити електрику – починаються пожежі, а при спробах зайнятися водоканалом – вода починає текти вулицями та вимивати тіла загиблих із поховань у дворах міста.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Гуманітарна ситуація погіршується, хоч би як окупанти намагалися створити уявлення про те, що щось змінюється на краще. Вони постійно намагаються щось робити, але в них нічого не виходить… Намагаються все також полагодити електрику – знову у нас є пожежі. Вода тече в нас вулицею швидше настільки, що підмиває вже поховання, зроблені людьми у дворах. І пишуть, що є такі випадки, що повимивало тіла загиблих із цих могил. Відбувається дуже страшний гротеск, відверто кажучи, – сказав радник Андрющенко.

Він додав, що окупанти намагаються відібрати майно у місті, яке належать як фізичним, так і юридичним особам.

У Маріуполі не вистачає їжі та питної води, “і в принципі не йдеться про те, що ситуація може якось покращитися”, сказав він.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що російська сторона готує інформаційне поле для того, щоб звинуватити Україну у застосуванні біологічної зброї у місті на Азові, тим самим спробувати виправдати катастрофічну санітарну ситуацію, що викликана через проблеми з каналізаційною системою.