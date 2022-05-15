Через постійні обстріли та авіаудари захисники Азовсталі у Маріуполі можуть по кілька днів не виходити на вулицю з укриттів.

Коли їм все ж вдається це зробити, то вони шукають воду та їжу. Про це під час пресконференції розповіли дружини захисників Азовсталі.

– Більшу частину часу вони перебувають в бункері, тому що відбуваються перманентні бомбардування. Це 3-тонні бомби, авіація, яка працює постійно, наземна і корабельна артилерія і танки. Вони можуть три дні не виходити на поверхню. Вони буквально не бачать сонця. А коли виходять, то шукають воду та їжу, – розповіли дружини захисників Азовсталі.

Одна із них навіть додала, що її чоловік взагалі не виходив на вулицю з 28 квітня.

Блокада Маріуполя російськими військами триває від початку березня. Протягом тривалого часу найгарячішою точкою в місті залишається металургійний комбінат Азовсталь.

На його території перебувають сотні українських військових, які досі тримають оборону, а також важкопоранені бійці. Ситуація на Азовсталі надзвичайно критична.

Захисники Маріуполя щодня просять світ врятувати їх та евакуювати з заводу, застосувавши процедуру екстракшн – тобто вивезти на територію третьої країни, яка не є учасницею війни.

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14 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що шанси евакуації важкопоранених з Азовсталі є.