За даними військових аналітиків, російське командування має намір зосередити свої зусилля на взятті міста Сєвєродонецьк у Луганській області. Окупанти очевидно розуміють, що не зможуть вийти на адмінкордон Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 16.05.2022

За даними військових аналітиків, у російській армії відчувається брак боєздатного особового складу. Генштаб України повідомив, що близько 2500 російських резервістів проходять підготовку у Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях.

Але цієї кількості навряд чи вистачить на поповнення російських військових частин.

В українській розвідці уточнюють, що у РФ проводять приховану мобілізацію та створюють нові підрозділи. Але ці люди не мають достатньої підготовки, крім того – слабко мотивовані.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Харківському напрямку ворог намагається утримувати займані позиції. А на Сіверському напрямку зберігається ймовірність обстрілів з території РФ.

Зараз дивляться

На Донецькому напрямку окупанти гатять з усього, з чого можуть. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти відійшли на раніше зайняті позиції, адже зазнали втрат.

Російські військові продовжують обстріли Маріуполя та Азовсталі.

Ворог знову зазнав втрат в районі Чорнобаївки.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW