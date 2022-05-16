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Факти / Україна

Усе, що належить нам, має бути нашим: Кулеба заперечив будь-які поступки Росії

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Усе, що належить нам, має бути нашим: Кулеба заперечив будь-які поступки Росії

Україна не збирається йти на поступки РФ, зокрема щодо Донбасу та Криму, щоб домогтися припинення вогню.

Про це 16 травня в інтерв’ю телеканалу Bloomberg TV заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він вкотре наголосив, що відновлення повної територіальної цілісності є головним завданням України. Йдеться не про території станом на 24 лютого 2022 року, а про 2014 рік, коли і Крим, і Донбас були під контролем Києва.

– Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, було нашим, – підкреслив міністр.

Глава українського МЗС також прокоментував інформацію щодо президента Франції Еммануеля Макрона, який нібито пропонував піти назустріч Кремлю, аби “зберегти Путіну обличчя”.

– Шукати способи зберегти обличчя Путіну – просто неправильний підхід. Нехай Путін сам знайде спосіб “зберегти обличчя”, – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 13 травня Володимир Зеленський розповів, що лідер Франції Еммануель Макрон пропонував йому піти на “деякі поступки” щодо українського суверенітету, щоб тим самим допомогти Путіну “зберегти обличчя”.

За словами президента, 24 лютого Росія продемонструвала, що їй байдуже до якихось поступок: якщо агресор захоче забрати чиюсь територію, він це зробить.

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16 травня з цього приводу висловився і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Не називаючи конкретних імен, він запропонував західним політикам віддати Росії частину територій своїх країн, щоб допомогти Володимиру Путіну зберегти обличчя.

Михайло Подоляк також наголосив, що не вважає, що можна закінчити війну, “зберігши обличчя” Росії, після подій у Бучі та Маріуполі.

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Джерело: Bloomberg

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