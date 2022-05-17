Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 83 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>423 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

В Черниговской области почти 3500 зданий разрушены во время отступления врага — британская разведка

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Черниговской области почти 3500 зданий разрушены во время отступления врага — британская разведка

В Черниговской области около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время отступления российских войск.

Об этом сообщили в британской разведке.

По данным Минобороны Великобритании, 80% ущерба было нанесено жилым домам.

— Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов, — отмечают в разведке.

В Минобороны считают, что РФ просто осуществляла неизбирательные артиллерийские обстрелы из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать вылетами боевых самолетов.

В разведке прогнозируют, что в ближайшие недели российские военные продолжат проводить массированные артиллерийские удары, пытаясь продолжить наступление на Донбассе.

Сейчас смотрят

Утром 17 мая российские военные обстреляли поселок Десна Черниговской области. По предварительной информации, есть погибшие и много раненых.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка