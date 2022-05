В Черниговской области около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время отступления российских войск.

Об этом сообщили в британской разведке.

По данным Минобороны Великобритании, 80% ущерба было нанесено жилым домам.

В Минобороны считают, что РФ просто осуществляла неизбирательные артиллерийские обстрелы из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать вылетами боевых самолетов.

В разведке прогнозируют, что в ближайшие недели российские военные продолжат проводить массированные артиллерийские удары, пытаясь продолжить наступление на Донбассе.

