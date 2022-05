На Чернігівщині майже 3500 будівель зруйновані під час відступу ворога – британська розвідка

На Чернігівщині близько 3500 будівель зруйновані або пошкоджені під час відступу російських військ.

Про це повідомили у британській розвідці.

За даними Міноборони Великої Британії, 80% збитків було завдано саме житловим будинкам.

У Міноборони вважають, що РФ просто здійснювала хаотичні артилерійські обстріли, бо не мала можливості виявляти цілі та не бажала ризикувати вильотами бойових літаків.

У розвідці прогнозують, що найближчими тижнями російські військові продовжать проводити масовані артилерійські удари, намагаючись продовжити наступ на Донбасі.

