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Факты / Украина

РФ обстреляла Десну на Черниговщине: есть погибшие и много раненых

Татьяна Забожко, редактор ленты
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Утром 17 мая российские военные обстреляли поселок Десна Черниговской области.

Об этом во время утреннего видеообращения сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По предварительной информации, есть погибшие и много раненых.

В настоящее время на месте обстрела работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и правоохранительные органы.

Более подробную информацию глава области пообещал предоставить впоследствии.

– Это еще раз свидетельствует о том, что война не закончилась, не ушла из Черниговской области.

Поэтому прошу быть внимательными, осмотрительными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, – призвал Вячеслав Чаус.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Воздушное командование Запад

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