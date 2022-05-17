Утром 17 мая российские военные обстреляли поселок Десна Черниговской области.

Об этом во время утреннего видеообращения сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По предварительной информации, есть погибшие и много раненых.

В настоящее время на месте обстрела работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и правоохранительные органы.

Более подробную информацию глава области пообещал предоставить впоследствии.

– Это еще раз свидетельствует о том, что война не закончилась, не ушла из Черниговской области.

Поэтому прошу быть внимательными, осмотрительными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, – призвал Вячеслав Чаус.