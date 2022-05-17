Утром 17 мая российские военные обстреляли поселок Десна Черниговской области.
Об этом во время утреннего видеообращения сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По предварительной информации, есть погибшие и много раненых.
В настоящее время на месте обстрела работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и правоохранительные органы.
Более подробную информацию глава области пообещал предоставить впоследствии.
– Это еще раз свидетельствует о том, что война не закончилась, не ушла из Черниговской области.
Поэтому прошу быть внимательными, осмотрительными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, – призвал Вячеслав Чаус.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Вячеслав Чаус