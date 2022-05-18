Травень, 18 в 17:37

Міськрада Маріуполя повідомляє, що після бомбардувань військами Російської Федерації Азовсталі Азовське море опинилося під загрозою повного вимирання.

Про це у середу, 18 травня, повідомила пресслужба маріупольської міськради.

– Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування Азовсталі могло пошкодити технічну споруду, в якій знаходяться десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню, – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованими даними, витік цієї рідини “повністю вб’є флору та фауну Азовського моря”.

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