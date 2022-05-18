Азовське море опинилось під загрозою повного вимирання – міськрада Маріуполя
Міськрада Маріуполя повідомляє, що після бомбардувань військами Російської Федерації Азовсталі Азовське море опинилося під загрозою повного вимирання.
Про це у середу, 18 травня, повідомила пресслужба маріупольської міськради.
– Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування Азовсталі могло пошкодити технічну споруду, в якій знаходяться десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню, – йдеться у повідомленні.
Згідно з опублікованими даними, витік цієї рідини “повністю вб’є флору та фауну Азовського моря”.
– Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного моря. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об’єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня, – наголошується у заяві.