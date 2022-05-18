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Факти / Надзвичайні події

Обстріл Десни на Чернігівщині: кількість загиблих зросла до 11

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
авіація РФ фото

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що кількість людей, які загинули та травмувалися внаслідок авіаудару Російської Федерації 17 травня, зросла.

Про це в середу, 18 травня, у ДСНС розповіли виданню Суспільне.

Як уточнюється, кількість загиблих зросла з восьми до 11 людей. Число поранених через дії росіян, тим часом, із 12 піднялося до 17.

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Це інформація з 17.00 17 травня, проте свіжішої поки немає, – уточнюють у виданні.

За ситуацією в українських містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Ще більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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