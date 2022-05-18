РФ могла согласиться на эвакуацию из Азовстали, чтобы быстрее провозгласить взятие Мариуполя — ISW

Май, 18 в 7:48

Россия могла согласиться на эвакуацию военных из Азовстали, чтобы ускорить признание Мариуполя взятым.

Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW)

По данным украинской разведки, с 18 по 21 мая россияне готовят так называемый “пресс-тур для журналистов” по разрушенным районам Мариуполя, чтобы обвинить Украину в разрушении города.

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Также американские аналитики предполагают, что Кремль мог согласиться на эвакуацию, чтобы отвести от себя критику в соцсетях по поводу провала на Северском Донце и медленного наступления войск РФ в общем.

Кроме того, Кремль может отказать в обмене защитников Мариуполя. Как сообщается, Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых “нацистских преступников”, а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка Азов террористической организацией. ISW отмечает, что Кремль может проигнорировать решения Думы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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