РФ могла погодитись на евакуацію з Азовсталі, щоб швидше проголосити взяття Маріуполя – ISW

Травень, 18 в 7:48

Росія могла погодитися на евакуацію військових з Азовсталі, щоб прискорити визнання Маріуполя взятим.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW)

За даними української розвідки, з 18 до 21 травня росіяни готують так званий “престур для журналістів” по зруйнованих районах Маріуполя, щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста.

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Також американські аналітики припускають, що Кремль міг погодитися на угоду, аби відвести від себе критику в соцмережах з приводу провалу на Сіверському Донці і загалом повільного наступу.

Крім того, Кремль може відмовити у обміні захисників Маріуполя. Як повідомляється, Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих “нацистських злочинців”, а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку Азов терористичною організацією. ISW зазначає, що Кремль може проігнорувати рішення Думи або використати їх для саботажу переговорів із Україною.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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