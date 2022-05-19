Май, 18 в 21:31

Официальные лица США, скорее всего, отменят исключение из западных санкций, которое позволило России продолжать выплаты по своему долгу и избежать дефолта. Об этом в среду, 18 мая, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

По данным CNN, Йеллен, выступая на пресс-конференции в Германии, заявила, что “достаточно вероятно” ожидать, что срок действия лицензии истечет 25 мая.

– Окончательного решения по этому поводу еще не было. Но я думаю, что это вряд ли продолжится, – отметила Йеллен.

Такой шаг фактически лишит Россию возможности платить держателям облигаций США, что повысит риск дефолта. Россия не объявляла дефолта по своему внешнему долгу со времен большевистской революции более века назад.

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Санкции США, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, запрещают операции с Центральным банком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния. Однако Министерство финансов выдало лицензию, позволяющую проводить операции, связанные с выплатой долга.

– Когда мы впервые ввели санкции против России, мы сделали исключение, которое давало бы определенный период времени для упорядоченного перехода и для того, чтобы инвесторы могли продавать ценные бумаги, – сказала Йеллен. – И ожидалось, что это будет ограничено по времени.

Йеллен дала понять, что ее не беспокоят возможные побочные эффекты, вызванные прекращением действия лицензии.