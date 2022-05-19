ЗАЭС под контролем Украины, изменение ситуации будет означать акт ядерного терроризма — Укрэнерго
Запорожская АЭС остается под контролем украинских специалистов, а заявления российских чиновников о том, что электростанция якобы будет работать с РФ, оказались ложными.
С соответствующим заявлением 18 мая выступили в Национальной энергетической компании (НЭК) Укрэнерго.
— Некий чиновник страны-агрессора (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. — Ред.) в ожидании суда над военными преступниками опубликовал “заявление” о возможности поставки электроэнергии с Запорожской АЭС в РФ, — говорится в сообщении компании.
Для опровержения подобных вбросов со стороны страны-агрессора в Укрэнерго выделили следующие тезисы:
- ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов;
- энергосистема Украины не имеет физических связей с энергосистемой РФ — таким образом, поставка электроэнергии с украинских электростанций в Россию сейчас физически невозможна;
- любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую угрозу, будут нести ответственность за это со всеми последствиями.
Цель такого заявления, как отметили представители Укрэнерго, заключается в дестабилизации активных переговоров с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.
Источник: НЭК Укрэнерго