Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗАЕС під контролем України, зміна ситуації означатиме акт ядерного тероризму – Укренерго

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
ЗАЕС під контролем України, зміна ситуації означатиме акт ядерного тероризму – Укренерго
Фото: Depositphotos

Запорізька АЕС залишається під контролем українських спеціалістів, а заяви російських чиновників про те, що електростанція нібито працюватиме з РФ, виявилися неправдивими.

Із відповідною заявою 18 травня виступили у Національній енергетичній компанії (НЕК) Укренерго.

– Якийсь чиновник країни-агресора (віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін. – Ред.) в очікуванні суду над військовими злочинцями опублікував “заяву” про можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в РФ, – йдеться у повідомленні компанії.

Для спростування подібних вкидів з боку країни-агресора в Укренерго виокремили наступні тези:

Зараз дивляться
  • ЗАЕС перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів;
  • енергосистема України не має фізичних зв’язків з енергосистемою РФ – таким чином, постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе;
  • будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

Мета такої заяви, як зауважили представники Укренерго, полягає у дестабілізації активних переговорів з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

Джерело: НЕК Укренерго

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка