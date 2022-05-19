ЗАЕС під контролем України, зміна ситуації означатиме акт ядерного тероризму – Укренерго

Травень, 18 в 22:57

Запорізька АЕС залишається під контролем українських спеціалістів, а заяви російських чиновників про те, що електростанція нібито працюватиме з РФ, виявилися неправдивими.

Із відповідною заявою 18 травня виступили у Національній енергетичній компанії (НЕК) Укренерго.

– Якийсь чиновник країни-агресора (віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін. – Ред.) в очікуванні суду над військовими злочинцями опублікував “заяву” про можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в РФ, – йдеться у повідомленні компанії.

Для спростування подібних вкидів з боку країни-агресора в Укренерго виокремили наступні тези:

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ЗАЕС перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів;

енергосистема України не має фізичних зв’язків з енергосистемою РФ – таким чином, постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе;

будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

Мета такої заяви, як зауважили представники Укренерго, полягає у дестабілізації активних переговорів з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

Джерело: НЕК Укренерго