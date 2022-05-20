Маляр рассказала, что повлияет на новую волну мобилизации

Май, 19 в 23:23

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона заявила, что все потребности в мобилизации формируются по динамике самой войны.

— По процедуре, верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько лиц должны мобилизовать ВСУ. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно потребности, необходимой для реализации оборонного замысла, — объяснила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что если по состоянию на 24 февраля были одни задачи по обороне Украины, то сейчас война развивается уже по другому сценарию.

— Это, конечно, будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не был понятен оборонный замысел страны и количество людей, которое будет подлежать мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом, — акцентировала Маляр.

Маляр заметила, что сейчас динамика военных действий в Украине меняется практически ежедневно, поэтому в этой ситуации что-то прогнозировать непрофессионально.

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К слову, в эфире информационного телемарафона Маляр также рассказала о ходе операции по спасению защитников Азовстали.